Boom! By Cindy Joseph
Boom! By Cindy Joseph Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in Pakistan a Boom! By Cindy Joseph cégnél PKR 3.43M és PKR 4.87M yearként között mozog. Tekintsd meg a Boom! By Cindy Joseph teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a Boom! By Cindy Joseph cégnél in Pakistan évi PKR 4,869,451 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Boom! By Cindy Joseph cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in Pakistan jelentett medián éves teljes kompenzáció PKR 3,429,787.

