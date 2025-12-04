Cégjegyzék
Blue Acorn iCi Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in United States a Blue Acorn iCi cégnél $205K és $293K yearként között mozog. Tekintsd meg a Blue Acorn iCi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$235K - $275K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$205K$235K$275K$293K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Blue Acorn iCi?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Blue Acorn iCi cégnél in United States évi $292,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Blue Acorn iCi cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $205,000.

Egyéb források

