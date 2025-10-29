Cégjegyzék
Bloomreach Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Bloomreach cégnél ₹4.68M yearként a Software Engineer szinthez és ₹6.13M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹5.18M. Tekintsd meg a Bloomreach teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Bloomreach?

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Bloomreach cégnél in India évi ₹6,563,485 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bloomreach cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,396,615.

