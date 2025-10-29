A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Bloomreach cégnél ₹4.68M yearként a Software Engineer szinthez és ₹6.13M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹5.18M. Tekintsd meg a Bloomreach teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
