A medián Programmenedzser kompenzációs in United States csomag a Bloomreach cégnél összesen $158K yearként. Tekintsd meg a Bloomreach teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Bloomreach
Program Manager
hidden
Összesen évente
$158K
Szint
hidden
Alapbér
$158K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programmenedzser pozícióra a Bloomreach cégnél in United States évi $162,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bloomreach cégnél a Programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $158,000.

