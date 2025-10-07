Cégjegyzék
Bloomberg
Bloomberg Backend Szoftvermérnök Fizetések Greater London Area helyen

A Backend Szoftvermérnök kompenzáció in Greater London Area a Bloomberg cégnél £84K yearként a Software Engineer szinthez és £157K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater London Area csomag összesen £145K. Tekintsd meg a Bloomberg teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
£84K
£78.1K
£0
£5.9K
Senior Software Engineer
£157K
£130K
£0
£27K
£122K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Bloomberg cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend Szoftvermérnök pozícióra a Bloomberg cégnél in Greater London Area évi £186,772 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bloomberg cégnél a Backend Szoftvermérnök szerepkörre in Greater London Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £143,484.

