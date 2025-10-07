Cégjegyzék
Bloomberg
  • Fizetések
  • Toborzó

  • Egyetemi Toborzó

Bloomberg Egyetemi Toborzó Fizetések

A Egyetemi Toborzó kompenzáció in United States a Bloomberg cégnél összesen $114K yearként a Recruiter szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $105K. Tekintsd meg a Bloomberg teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Recruiter
$114K
$109K
$0
$5K
Senior Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Bloomberg cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Egyetemi Toborzó pozícióra a Bloomberg cégnél in United States évi $150,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bloomberg cégnél a Egyetemi Toborzó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $110,000.

