Bloom Energy
Bloom Energy Fizetések

Bloom Energy fizetési tartománya $9,535 teljes kompenzációban évente Adatelemző alsó végén $306,525 Vegyészmérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Bloom Energy. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Orvosbiológiai mérnök
$225K
Vegyészmérnök
$307K
Irányítástechnikai mérnök
$129K

Adatelemző
$9.5K
Adattudós
$119K
Villamosmérnök
$170K
Pénzügyi elemző
$157K
Hardvermérnök
$236K
Gépészmérnök
$164K
Értékesítés
$289K
Szoftverfejlesztő
$72.4K
GYIK

The highest paying role reported at Bloom Energy is Vegyészmérnök at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bloom Energy is $163,815.

