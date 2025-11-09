Cégjegyzék
Block
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudós
  • Level 5
  • Australia

Adattudós Szint

Level 5

Szintek a cégnél: Block

Szintek összehasonlítása
  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
    4. Mutasd 3 További szintek
Átlag Éves Teljes kompenzáció
A$135,221
Alapfizetés
A$160,945
Részvényopció ()
A$49,053
Bónusz
A$0
Block logo
+A$90.1K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31.1K
Datadog logo
+A$54.4K
Verily logo
+A$34.2K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési adatok
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Block cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Quanta Services
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • LinkedIn
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források