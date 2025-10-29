Cégjegyzék
A medián Adattudós kompenzációs in India csomag a Blend360 cégnél összesen ₹1.88M yearként. Tekintsd meg a Blend360 teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Összesen évente
₹1.88M
Szint
L2
Alapbér
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Blend360?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Blend360 cégnél in India évi ₹3,582,862 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Blend360 cégnél a Adattudós szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,876,944.

