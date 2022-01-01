Blackbaud Fizetések

A Blackbaud fizetése $41,650 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $223,875-ig egy Emberi erőforrás pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Blackbaud. Utoljára frissítve: 11/17/2025
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.4%
ÉV 3
A Blackbaud cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)
