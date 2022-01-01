Cégjegyzék
Blackbaud
Blackbaud Fizetések

A Blackbaud fizetése $41,650 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $223,875-ig egy Emberi erőforrás pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Blackbaud. Utoljára frissítve: 11/17/2025

Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $98.1K
Projektmenedzser
Median $106K

Szoftvermérnöki vezető
Median $180K
Üzleti elemző
$81.3K
Üzletfejlesztés
$62.3K
Ügyfélszolgálat
$41.7K
Emberi erőforrás
$224K
Terméktervező
$101K
Értékesítés
$95.7K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Blackbaud cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Blackbaud cégnél: Emberi erőforrás at the Common Range Average level évi $223,875 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Blackbaud cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $100,500.

