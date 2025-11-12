Cégjegyzék
Black & Veatch Szerkezeti mérnök Fizetések

A medián Szerkezeti mérnök kompenzációs in United States csomag a Black & Veatch cégnél összesen $107K yearként. Tekintsd meg a Black & Veatch teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
Összesen évente
$107K
Szint
4
Alapbér
$107K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Black & Veatch?
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szerkezeti mérnök pozícióra a Black & Veatch cégnél in United States évi $143,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Black & Veatch cégnél a Szerkezeti mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $107,000.

