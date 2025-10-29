Cégjegyzék
BL Harbert International Építőmérnök Fizetések

Az átlagos Építőmérnök teljes kompenzáció in United States a BL Harbert International cégnél $50.1K és $71.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a BL Harbert International teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$56.9K - $67.4K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$50.1K$56.9K$67.4K$71.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a BL Harbert International?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Építőmérnök pozícióra a BL Harbert International cégnél in United States évi $71,070 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BL Harbert International cégnél a Építőmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $50,058.

