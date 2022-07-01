A BioXcel Therapeutics fizetése $99,818 éves teljes kompenzációtól egy Adattudományi vezető pozícióhoz az alsó végén $102,008-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a BioXcel Therapeutics. Utoljára frissítve: 11/20/2025
Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bioxcel-therapeutics/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.