BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Fizetések

A BioXcel Therapeutics fizetése $99,818 éves teljes kompenzációtól egy Adattudományi vezető pozícióhoz az alsó végén $102,008-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a BioXcel Therapeutics. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Adattudományi vezető
$99.8K
Szoftvermérnök
$102K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a BioXcel Therapeutics cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $102,008 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BioXcel Therapeutics cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $100,913.

