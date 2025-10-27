Cégjegyzék
Biogen Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in United States csomag a Biogen cégnél összesen $185K yearként. Tekintsd meg a Biogen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Összesen évente
$185K
Szint
Senior
Alapbér
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Bónusz
$26.3K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Biogen?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Biogen cégnél in United States évi $211,250 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Biogen cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $162,900.

