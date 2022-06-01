Cégkönyvtár
BigBear.ai
Itt dolgozik? Igényelje cégét

BigBear.ai Fizetések

BigBear.ai fizetési tartománya $109,450 teljes kompenzációban évente Adattudós alsó végén $173,865 Termékdizájner felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól BigBear.ai. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $118K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Ügyfélmenedzsment
$171K
Adattudós
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Termékdizájner
$174K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

The highest paying role reported at BigBear.ai is Termékdizájner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $173,865. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BigBear.ai is $144,363.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a BigBear.ai-nél

Kapcsolódó cégek

  • Rippling
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Lattice
  • Plaid
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források