BHP Fizetések

BHP fizetési tartománya $58,621 teljes kompenzációban évente Értékesítés alsó végén $194,281 Könyvelő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól BHP. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $103K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Könyvelő
$194K
Vállalati fejlesztés
$121K

Adattudós
$128K
Geológusmérnök
$156K
Hardvermérnök
$78.5K
Informatikus
$88.5K
Gépészmérnök
$138K
Termékdizájner
$101K
Termékvezető
$142K
Projektmenedzser
$159K
Értékesítés
$58.6K
Megoldásépítész
$94.2K
Technikai projektmenedzser
$181K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a BHP-nél a Könyvelő at the Common Range Average level, évi $194,281 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A BHP-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $124,515.

