Bessemer Venture Partners
Bessemer Venture Partners Kockázati tőkebefektető Fizetések

Az átlagos Kockázati tőkebefektető teljes kompenzáció in United States a Bessemer Venture Partners cégnél $224K és $319K yearként között mozog. Tekintsd meg a Bessemer Venture Partners teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$254K - $289K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$224K$254K$289K$319K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Mik a karrierszintek a Bessemer Venture Partners?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kockázati tőkebefektető pozícióra a Bessemer Venture Partners cégnél in United States évi $318,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bessemer Venture Partners cégnél a Kockázati tőkebefektető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $224,100.

