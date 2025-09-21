Cégjegyzék
Berkeley Research Group
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adminisztratív asszisztens

  • Összes Adminisztratív asszisztens fizetés

Berkeley Research Group Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in United States a Berkeley Research Group cégnél $50.2K és $71.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a Berkeley Research Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/21/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$57K - $67.6K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$50.2K$57K$67.6K$71.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Adminisztratív asszisztens beküldésres itt: Berkeley Research Group van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Berkeley Research Group?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adminisztratív asszisztens ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a Berkeley Research Group cégnél in United States évi $71,300 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Berkeley Research Group cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $50,220.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Berkeley Research Group cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Spotify
  • Coinbase
  • Stripe
  • Lyft
  • Amazon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források