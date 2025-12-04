Cégjegyzék
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Berkeley Lab cégnél in United States évi $96,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Berkeley Lab cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $72,000.

