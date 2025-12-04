Cégjegyzék
Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in United States a Berkadia cégnél $292K és $425K yearként között mozog. Tekintsd meg a Berkadia teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$335K - $382K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$292K$335K$382K$425K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Berkadia?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Berkadia cégnél in United States évi $424,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Berkadia cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $291,600.

Egyéb források

