BenQ
BenQ UX kutató Fizetések

Az átlagos UX kutató teljes kompenzáció in Taiwan a BenQ cégnél NT$812K és NT$1.14M yearként között mozog. Tekintsd meg a BenQ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

$28.7K - $33.4K
Taiwan
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX kutató pozícióra a BenQ cégnél in Taiwan évi NT$1,137,074 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BenQ cégnél a UX kutató szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$812,195.

