Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in Taiwan a BenQ cégnél NT$828K és NT$1.13M yearként között mozog. Tekintsd meg a BenQ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$29.3K - $34.8K
Taiwan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$27K$29.3K$34.8K$37K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a BenQ cégnél in Taiwan évi NT$1,133,752 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BenQ cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$828,132.

Egyéb források

