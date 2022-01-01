Cégjegyzék
Benevity
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Benevity Fizetések

A Benevity fizetése $40,275 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $128,036-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Benevity. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $91.3K

Full-Stack szoftvermérnök

Terméktervező
Median $87.3K
Termékmenedzser
Median $92.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Szoftvermérnöki vezető
Median $128K
Üzleti elemző
$72.3K
Ügyfélszolgálat
$40.3K
Programmenedzser
$58.9K
Megoldástervező
$91.5K
Technikai programmenedzser
$53.9K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Benevity cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Benevity cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $128,036 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Benevity cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $87,266.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Benevity cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Security Compass
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Clio
  • Indellient
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források