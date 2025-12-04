Cégjegyzék
Beneficient Company Group
Beneficient Company Group Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in United States a Beneficient Company Group cégnél $171K és $239K yearként között mozog. Tekintsd meg a Beneficient Company Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$185K - $215K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$171K$185K$215K$239K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Beneficient Company Group?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Beneficient Company Group cégnél in United States évi $239,035 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Beneficient Company Group cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $170,740.

Egyéb források

