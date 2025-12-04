Cégjegyzék
Bending Spoons
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Toborzó

  • Összes Toborzó fizetés

Bending Spoons Toborzó Fizetések

Az átlagos Toborzó teljes kompenzáció in Italy a Bending Spoons cégnél €60.6K és €88.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a Bending Spoons teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$80.4K - $91.6K
Italy
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$70K$80.4K$91.6K$102K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Toborzó beküldésres itt: Bending Spoons van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Bending Spoons?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Toborzó ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Bending Spoons cégnél in Italy évi €88,323 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bending Spoons cégnél a Toborzó szerepkörre in Italy jelentett medián éves teljes kompenzáció €60,628.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Bending Spoons cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Microsoft
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bending-spoons/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.