Bending Spoons
Bending Spoons Emberi erőforrás Fizetések

Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in Italy a Bending Spoons cégnél €37.1K és €52.9K yearként között mozog. Tekintsd meg a Bending Spoons teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$49.1K - $57.5K
Italy
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$42.8K$49.1K$57.5K$61.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Bending Spoons?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a Bending Spoons cégnél in Italy évi €52,921 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bending Spoons cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in Italy jelentett medián éves teljes kompenzáció €37,090.

