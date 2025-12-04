Cégjegyzék
Bend Health
Bend Health Grafikus Fizetések

Az átlagos Grafikus teljes kompenzáció in United States a Bend Health cégnél $58.1K és $81.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Bend Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$63K - $76.3K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Bend Health?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Grafikus pozícióra a Bend Health cégnél in United States évi $81,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bend Health cégnél a Grafikus szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $58,100.

