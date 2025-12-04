Cégjegyzék
Az átlagos Kiberbiztonsági elemző teljes kompenzáció a BenchSci cégnél CA$139K és CA$190K yearként között mozog. Tekintsd meg a BenchSci teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$108K - $130K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$101K$108K$130K$137K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A BenchSci cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a BenchSci cégnél évi CA$189,970 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BenchSci cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$139,202.

