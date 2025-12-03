Cégjegyzék
Ben & Frank
Ben & Frank Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Mexico a Ben & Frank cégnél MX$407K és MX$581K yearként között mozog. Tekintsd meg a Ben & Frank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$24.9K - $29.1K
Mexico
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Ben & Frank?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ben & Frank cégnél in Mexico évi MX$581,143 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ben & Frank cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Mexico jelentett medián éves teljes kompenzáció MX$407,297.

Egyéb források

