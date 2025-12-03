Cégjegyzék
BELLA+CANVAS
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Emberi erőforrás

  • Összes Emberi erőforrás fizetés

BELLA+CANVAS Emberi erőforrás Fizetések

Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in Nicaragua a BELLA+CANVAS cégnél NIO 206K és NIO 282K yearként között mozog. Tekintsd meg a BELLA+CANVAS teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Emberi erőforrás beküldésres itt: BELLA+CANVAS van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a BELLA+CANVAS?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Emberi erőforrás ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a BELLA+CANVAS cégnél in Nicaragua évi NIO 282,281 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A BELLA+CANVAS cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in Nicaragua jelentett medián éves teljes kompenzáció NIO 206,188.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a BELLA+CANVAS cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bellacanvas/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.