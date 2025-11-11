Cégjegyzék
Bell Integrator Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök Fizetések

A medián Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök kompenzációs in Russia csomag a Bell Integrator cégnél összesen RUB 1.31M yearként. Tekintsd meg a Bell Integrator teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Összesen évente
RUB 1.31M
Szint
Middle
Alapbér
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónusz
RUB 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök pozícióra a Bell Integrator cégnél in Russia évi RUB 3,201,366 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bell Integrator cégnél a Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök szerepkörre in Russia jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 1,306,219.

