Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in Russia a Bell Integrator cégnél RUB 1.91M és RUB 2.71M yearként között mozog. Tekintsd meg a Bell Integrator teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$27.8K - $32.9K
Russia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Bell Integrator?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Bell Integrator cégnél in Russia évi RUB 2,707,436 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bell Integrator cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in Russia jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 1,906,977.

