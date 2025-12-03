Cégjegyzék
Behavox
Behavox Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in Canada a Behavox cégnél CA$84K és CA$119K yearként között mozog. Tekintsd meg a Behavox teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$69K - $81.8K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Behavox?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Behavox cégnél in Canada évi CA$119,284 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Behavox cégnél a Terméktervező szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$84,017.

Egyéb források

