BCLC Fizetések

BCLC fizetési tartománya $55,302 teljes kompenzációban évente Pénzügyi elemző alsó végén $94,033 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól BCLC. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $66.9K
Könyvelő
$59.1K
Pénzügyi elemző
$55.3K

Emberi erőforrások
$62.1K
Informatikus
$70.2K
Termékvezető
$94K
GYIK

The highest paying role reported at BCLC is Termékvezető at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $94,033. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCLC is $64,519.

Egyéb források