BCG Digital Ventures Fizetések

BCG Digital Ventures fizetési tartománya $57,839 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $327,256 Kockázati tőkés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól BCG Digital Ventures. Utoljára frissítve: 8/11/2025

$160K

Termékvezető
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Szoftverfejlesztő
Median $162K
Adattudós
$159K

Emberi erőforrások
$134K
Menedzsment tanácsadó
$156K
Termékdizájner
$111K
Termék dizájn vezető
$166K
Toborzó
$57.8K
Szoftverfejlesztési vezető
$159K
UX kutató
$121K
Kockázati tőkés
$327K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a BCG Digital Ventures-nél a Kockázati tőkés at the Common Range Average level, évi $327,256 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A BCG Digital Ventures-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $158,547.

