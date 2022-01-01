Cégjegyzék
BBVA USA
Itt dolgozik? Igényelje cégét

BBVA USA Fizetések

A BBVA USA fizetése $59,352 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrások pozícióhoz az alsó végén $177,383-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a BBVA USA. Utoljára frissítve: 9/5/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Adattudós
$162K
Emberi erőforrások
$59.4K
Szoftvermérnök
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Szoftvermérnöki vezető
$177K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

Najbolje plaćena pozicija u BBVA USA je Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $177,383. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BBVA USA je $123,776.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a BBVA USA cégnél

Kapcsolódó cégek

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források