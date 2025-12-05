Cégjegyzék
Baraja
Baraja Hardvermérnök Fizetések

Az átlagos Hardvermérnök teljes kompenzáció in Australia a Baraja cégnél A$76K és A$110K yearként között mozog. Tekintsd meg a Baraja teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$56.6K - $65.7K
Australia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$49.9K$56.6K$65.7K$72.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Baraja?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Baraja cégnél in Australia évi A$110,261 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Baraja cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$75,978.

Egyéb források

