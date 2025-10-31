Cégjegyzék
Ayar Labs
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

Ayar Labs Hardvermérnök Fizetések

A medián Hardvermérnök kompenzációs in United States csomag a Ayar Labs cégnél összesen $175K yearként. Tekintsd meg a Ayar Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Ayar Labs
Hardware Engineer
San Jose, CA
Összesen évente
$175K
Szint
Senior Engineer
Alapbér
$175K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Ayar Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Ayar Labs cégnél in United States évi $180,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ayar Labs cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $175,000.

