Aviatrix
Aviatrix Fizetések

A Aviatrix fizetése $81,397 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfél-sikeresség pozícióhoz az alsó végén $301,500-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Aviatrix. Utoljára frissítve: 8/26/2025

$160K

Szoftvermérnök
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Ügyfél-sikeresség
$81.4K
Értékesítési mérnök
$219K

Megoldástervező
$302K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Aviatrix cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Aviatrix cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $301,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Aviatrix cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $233,200.

Egyéb források