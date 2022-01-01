Cégkönyvtár
Avast Software
Avast Software Fizetések

Avast Software fizetési tartománya $44,774 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $125,290 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Avast Software. Utoljára frissítve: 8/9/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $44.8K
Termékvezető
$125K
Szoftverfejlesztési vezető
$98.5K

GYIK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Avast Software ialah Termékvezető at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $125,290. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Avast Software ialah $98,490.

Egyéb források