Avantus Federal
  Fizetések
  Adattudós

  Összes Adattudós fizetés

Avantus Federal Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in United States csomag a Avantus Federal cégnél összesen $100K yearként. Tekintsd meg a Avantus Federal teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Összesen évente
$100K
Szint
1
Alapbér
$100K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a Avantus Federal?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

The highest paying salary package reported for a Adattudós at Avantus Federal in United States sits at a yearly total compensation of $105,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avantus Federal for the Adattudós role in United States is $100,000.

Egyéb források