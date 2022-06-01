Avant Fizetések

Cégkönyvtár
Avant fizetési tartománya $99,500 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $306,626 Adattudományi vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Avant. Utoljára frissítve: 8/9/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $150K
Termékvezető
Median $110K
Adatelemző
$101K

Adattudományi vezető
$307K
Adattudós
$181K
Termékdizájner
$99.5K
Szoftverfejlesztési vezető
$285K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Avant-nél a Adattudományi vezető at the Common Range Average level, évi $306,626 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Avant-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

