Cégkönyvtár
Auvik Networks
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Auvik Networks Fizetések

Auvik Networks fizetési tartománya $47,916 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $239,700 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Auvik Networks. Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Informatikus
$47.9K
Termékvezető
$240K
Szoftverfejlesztő
$82.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Szoftverfejlesztési vezető
$139K
Műszaki szakíró
$65.7K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Auvik Networks-nél a Termékvezető at the Common Range Average level, évi $239,700 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Auvik Networks-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $82,488.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Auvik Networks-nél

Kapcsolódó cégek

  • Microsoft
  • PayPal
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Amazon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források