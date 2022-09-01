Cégkönyvtár
AutoTrader
AutoTrader Fizetések

AutoTrader fizetési tartománya $29,862 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $155,662 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól AutoTrader . Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $64.8K
Ügyfélszolgálat
$29.9K
Adattudós
$69.7K

Termékvezető
$98.2K
Szoftverfejlesztési vezető
$156K
Megoldásépítész
$105K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a AutoTrader -nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $155,662 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A AutoTrader -nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $83,961.

