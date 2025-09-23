Cégjegyzék
Autodesk
Autodesk Kockázati tőkebefektető Fizetések

Tekintsd meg a Autodesk teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$129K - $156K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$121K$129K$156K$165K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

Főtanácsadó

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kockázati tőkebefektető pozícióra a Autodesk cégnél in United States évi $164,720 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Autodesk cégnél a Kockázati tőkebefektető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $120,700.

Egyéb források