A medián Megoldástervező kompenzációs in United States csomag a Autodesk cégnél összesen $300K yearként. Tekintsd meg a Autodesk teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Összesen évente
$300K
Szint
Software Architect
Alapbér
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bónusz
$40K
Cégnél töltött évek
13 Év
Tapasztalat (év)
21 Év
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

GYIK

The highest paying salary package reported for a Megoldástervező at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $410,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Megoldástervező role in United States is $286,000.

Egyéb források