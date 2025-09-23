A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in United States a Autodesk cégnél $188K yearként a M1 szinthez és $406K yearként a M5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $300K. Tekintsd meg a Autodesk teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)