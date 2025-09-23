Cégjegyzék
A medián Vezetési tanácsadó kompenzációs in United States csomag a Autodesk cégnél összesen $198K yearként. Tekintsd meg a Autodesk teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
Összesen évente
$198K
Szint
-
Alapbér
$143K
Stock (/yr)
$35K
Bónusz
$20K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Autodesk cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.32% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a Autodesk cégnél in United States évi $225,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Autodesk cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $198,000.

