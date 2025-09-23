Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in United States csomag a Auth0 cégnél összesen $269K yearként. Tekintsd meg a Auth0 teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Medián fizetési csomag
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Összesen évente
$269K
Szint
M2
Alapbér
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bónusz
$19K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Auth0?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Auth0 cégnél in United States évi $413,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Auth0 cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $269,000.

