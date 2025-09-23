Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Australia csomag a AustralianSuper cégnél összesen A$100K yearként. Tekintsd meg a AustralianSuper teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
AustralianSuper
Software Engineer
Melbourne, VI, Australia
Összesen évente
A$100K
Szint
L1
Alapbér
A$100K
Stock (/yr)
A$0
Bónusz
A$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a AustralianSuper cégnél in Australia évi A$121,696 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AustralianSuper cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$99,589.

